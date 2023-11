Uma medida provisória publicada nesta sexta-feira (10) abriu crédito extraordinário de R$ 195 milhões no Ministério das Cidades. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, a reserva de orçamento garante a construção de casas aos moradores atingidos por enchentes no Vale do Taquari e arredores.