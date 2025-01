Pesquisa mostra as prioridades no comando de empresas

A digitalização e a inteligência artificial estão, claro, no foco de grandes empresas, mas o fator humano segue à frente na ordem de preocupação. "Desenvolvimento de pessoas, retenção de talentos e/ou sucessão" foi o mais citado entre os 10 focos apontados na sondagem As prioridades da alta liderança para 2025, resultado de consulta a 117 líderes com poder de decisão em empresas de 13 segmentos consultados feita pela ANK Reputation.