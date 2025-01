Crise no IBGE tem dois gaúchos em posição oposta

Há semanas, uma crise afeta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma das mais confiáveis instituições do país. O atual presidente, o gaúcho Marcio Pochmann, criou um mecanismo para fazer parcerias e, assim, aumentar a receita do órgão , mas diretores se rebelaram e chegaram a pedir exoneração dos cargos – seguem como funcionários de carreira.

Outro gaúcho que já presidiu o IBGE se situou em situação oposta à do atual comando. Em nota enviada à coluna, Eurico de Andrade Neves Borba, que esteve no cargo de 1992 a 1998, pediu respeito à instituição:

— Destruir o IBGE é muito fácil, basta continuar entregar a instituição a incompetentes e arrogantes , que não dialogam, nem são humildes em reconhecer que desconhecem as sutilezas do trabalho de coleta, critica e divulgação dos dados e informações, importantes para o nosso Brasil.

O que provocou a polêmica foi a decisão de Pochmann de criar a Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE (IBGE+) . A intenção era permitir ao órgão firmar acordos com empresas privadas pelos quais seria remunerado. No órgão, a medida foi malvista e apelidada de "IBGE paralelo".

Pouco depois, veio a decisão do Ministério do Planejamento: em nota, citando "comum acordo" com o IBGE, informa que a fundação foi "suspensa temporariamente". Isso ocorreu depois de uma audiência de Pochmann com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (27).