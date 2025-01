Atribuir acidente aéreo à diversidade é demais até para Trump

No mais confuso do que consternado pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o choque entre um helicóptero e um avião em Washington, era previsível que a culpa fosse atribuída à gestão anterior, ainda que fosse uma estratégia de mau gosto diante da dor de tantas famílias e amigos. O que não se esperava é que Trump associasse o acidente à política de diversidade e inclusão. No entanto, foi o que fez.