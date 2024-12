Foi um dia histórico para o acordo UE-Mercosul? Só saberemos nos próximos meses

Milei, Lacalle, Von der Leyen, Lula e Santiago Peña, do Paraguai.

Quem acompanhou boa parte desses 25 anos de avanços e retrocessos na negociação do acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, como a jornalista que assina esta coluna, tem direito a um certo ceticismo.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia – espécie de Poder Executivo do bloco parceiro –, anunciou o acerto há pouco, em Montevidéu. Mas só saberemos com certeza se este foi um dia histórico nos próximos meses .

— Este é um acordo ganha-ganha, que trará benefícios significativos para consumidores e empresas de ambos os lados . Estamos focados na justiça e no benefício mútuo. Ouvimos as preocupações de nossos agricultores e agimos de acordo. Este acordo inclui salvaguardas robustas para proteger seus meios de subsistência — afirmou Von der Leyen.

Há necessidade da UE, premida entre um novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos e o avanço implacável da China. E no Mercosul, até do usualmente "do contra" Javier Milei. Mas como um anarcocapitalista justificaria se opor a um tratado de livre-comércio?