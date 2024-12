Braskem faz "dança de cadeiras" no comando, com foco em solução criada no polo gaúcho

Depois que o antecessor no comando da Braskem se despediu do cargo dizendo que ia "aproveitar o verão na Bahia" , o novo CEO, Roberto Ramos, chegou chegando: trocou metade da diretoria atual.

Uma das iniciativas do novo CEO para destravar a venda da Braskem, que é tentada desde 2018, é aumentar o uso de matéria-prima vegetal para produzir resinas plásticas. Essa trajetória foi iniciada no polo petroquímico de Triunfo, em unidade que teve ampliação entregue no ano passado, com investimento de R$ 400 milhões.