BCs acertaram, mas preocupação fiscal para 2025 e 2026 é crescente, diz economista do UBS

Diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (19), para um evento do Instituto de Estudos Empresariais (IEE). No day after da superquarta — essa sim mereceu o nome — avaliou que, por mais estranho que seja a combinação de juro em baixa nos Estados Unidos e em alta no Brasil, os dois BCs acertaram. Mas adverte que a situação fiscal no Brasil segue longe do conforto, com risco de estouro em 2027.