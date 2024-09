Depois que o dólar cruzou outra vez a barreira psicológica de R$ 5,60, nesta sexta-feira (30) o Banco Central (BC) fez a primeira intervenção no mercado de câmbio desde abril de 2022 e única no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva até agora: um leilão extraordinário de US$ 1,5 bilhão.