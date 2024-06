O dólar até teve um mínimo recuo (0,2%) e fechou em R$ 5,508 nesta quinta-feira (27), depois de passar boa parte do dia em alta igualmente ínfima. O mercado de câmbio reagiu com tranquilidade a declarações do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.