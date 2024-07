Latam terá rota entre Pelotas e São Paulo a partir de agosto

A partir de 3 de agosto, a Latam começa a operar uma nova rota no Rio Grande do Sul, entre Pelotas e Guarulhos. Serão quatro voos por semana (considerando ida e volta) até outubro, quando a rota passará a ser efetuada pela Voepass, companhia aérea parceira da Latam, com oito voos semanais. Serão utilizadas aeronaves com capacidade para até 140 passageiros.