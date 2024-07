Se a tarefa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já era difícil, ficou ainda mais com a malandragem da Câmara dos Deputados, que incluiu proteínas animais entre os alimentos isentos de imposto sabendo que isso teria um custo, mas impedindo de cobrá-lo com a elevação da alíquota-padrão ao estabelecer um teto para o IVA dual.