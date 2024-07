Com aporte de R$ 7 milhões, rede de academias de Uruguaiana chega à Capital

Uma rede de academias de Uruguaiana prepara chegada a Porto Alegre para outubro, com investimento de R$ 7 milhões em espaço de 1,3 mil metros quadrados. A primeira unidade da Pro Fit na Capital abre na Avenida Protásio Alves, 650, no bairro Rio Branco, em anexo a empreendimento da Melnick. A propriedade do espaço alugado é da Dallasanta.