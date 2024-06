"Preparação para calamidade exige tecnologia", diz defensor de inovação

A inteligência artificial preocupa, sob certos aspectos, mas também pode ser usada para o bem. Com mais agilidade e menos exposição a riscos, máquinas já podem salvar vidas em catástrofes climáticas, afirma Euclides Chuma, integrante sênior do IEEE (da sigla em inglês Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos), dedicado ao avanço tecnológico. De carros voadores ao ChatGPT, passando por 6G e drones, diversas tecnologias têm habilidades que ajudam a enfrentar e prevenir eventos extremos.