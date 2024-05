A coluna tem registrado o alcance internacional da comoção com a tragédia no Rio Grande do Sul porque isso é importante para fortalecer a consciência sobre a extensão de seu impacto, como a manifestação de solidariedade do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep, ou Opec na sigla em inglês), Haithmam Al-Ghais, há 10 dias.