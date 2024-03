Como poucas vezes em sua história, a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) terá disputa para a direção no período 2024/2027. Duas chapas concorrentes foram apresentadas: a 1, liderada pelo atual vice-presidente da federação, Claudio Bier, e a 2, encabeçada pelo vice-presidente do Centro das Indústrias, Thômaz Nunnenkamp.