A recente decisão do governo do Estado de limitar a cobrança de juros de empréstimos consignados contratados pelos servidores públicos estaduais a 1,76% ao mês gerou uma dúvida no mercado: como o Banrisul concentra a maior parte das operações, que por sua vez têm bastante peso na carteira da instituição financeira, poderia afetar os resultados do banco?