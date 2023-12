Próximo do encerramento, 2023 ficará para a história como o ano em que a natureza colocou o Rio Grande do Sul. A frase é do deputado federal Heitor Schuch (PSB-RS) e foi dita durante uma reunião na Federasul, quinta-feira passada. Diferentemente de outras atividades deste tipo, o encontro, dividido em duas etapas – uma para grandes empresas, outra para as menores – foi a condução do processo, liderado pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, que de maneira objetiva, assim como já feito em setembro, conseguiu agilizar a coleta de informações para embasar articulações capazes de gerar resultados.