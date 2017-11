As vitrines já estão aí para lembrar: falta pouco mais de um mês para o Natal. Dados os sinais de reação, ainda que ambivalentes, há grande expectativa para as vendas na data.

Entre os que vão reforçar o quadro, a média será de duas contratações com durabilidade de três meses e meio. Além disso, 29% dos empresários que irão contratar temporários dizem que podem efetivá-los.

O perfil procurado pelos lojistas é de pessoas do sexo feminino (52%), com até 34 anos (55%), ensino médio completo (44%) e experiência anterior na área (44%). A média salarial é de 1,5 salários mínimos. As vagas são principalmente para vendedor (51%) e balconista (15%).