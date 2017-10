– Um dos ingredientes mais instigantes da nossa profissão é a rotina incerta, os fatos novos que surgem a todo momento, obrigando a Redação a mudar planos – diz o editor-chefe de ZH, Nilson Vargas. – Mas isso não impede que tenhamos um planejamento de reportagens mais densas e trabalhadas, que também fazem parte do mix de conteúdos que nossos leitores estão acostumados a acessar em Zero Hora. Para estas reportagens, que publicamos aos fins de semana, quando o público tem mais tempo para leitura, temos cronograma, orçamento, prazos e uma boa dose de energia da Redação.

Uma dessas reportagens de fôlego está publicada hoje no caderno DOC . É um recorte da geração de meninos e meninas nascidos no ano 2000 , um grupo cujo perfil é muito diferente de todos os outros. De onde surgiu essa pauta? Da editora e colunista Cláudia Laitano, ao observar sua filha:

– Jornalistas com filhos adolescentes têm uma fonte inesgotável de pautas em casa. Não apenas porque sabemos antes o que vai ser tendência em música ou moda, mas porque eles são as antenas que captam mais intensamente – e antes – o espírito da época. Minha filha nasceu em 1998 e já está na faculdade, mas têm tudo em comum com os personagens da reportagem "Geração 2000". Para os pais, ler o que outros adolescentes sentem e pensam ajuda a entender melhor o que se vê em casa. Para a garotada, a reportagem mostra que mesmo jovens que nasceram no mesmo ano são únicos na forma como assimilam e reagem aos desafios de sua época.