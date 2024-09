A retomada do Grêmio após a data Fifa será justamente no dia em que completa 121 anos de existência. O Tricolor encara o Bragantino no domingo (15), às 16h, no Nabi Abi Chedid, precisando de pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Você lembra da última vez que o clube entrou em campo no seu aniversário?