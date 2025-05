Hat-trick de assistências? Alan Patrick repete feito no Beira-Rio

Um jogador do Inter não dava três assistências em uma mesma partida desde 2017. Na ocasião, o time colorado venceu o Paysandu por 3 a 2 no Beira-Rio, pela Série B, sendo que D'Alessandro deu passe para todos os gols.

Alan Patrick é o segundo jogador do futebol brasileiro com mais assistências em 2025. Em 17 jogos, o camisa 10 do Inter deu sete passes para gols. O primeiro da lista é Memphis Depay, do Corinthians, com oito.