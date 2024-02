O Grêmio deu uma resposta interessante, na reta final da semana, para finalmente qualificar o time. É verdade que o "modo desespero" fez a direção gremista acelerar, inclusive para dar tempo de inscrever seus reforços no Gauchão. Na tarde desta sexta-feira (16), o anúncio do argentino Cristian Pavón incrementou um pacote que já contava com as vindas de Diego Costa, Du Queiroz e Mayk.