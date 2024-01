Certamente os reforços do Inter empolgaram bastante os colorados pelo potencial ofensivo: Lucas Alario, Hyoran e Rafael Borré. Juntam-se estes nomes a jogadores que se destacaram no ano passado, como Alan Patrick, Wanderson e Enner Valencia, e o resultado é de alta expectativa com o ataque do time de Eduardo Coudet. Além disto tudo, é necessário um espaço para enaltecer a defesa colorada.