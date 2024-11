Na Arena do Palmeiras, foi uma luta de Popó contra Bambam

Renato avisou: "O Grêmio agora será escalado de acordo com o adversário". Aí ele escolheu, para o jogo contra o Palmeiras, os mesmos jogadores que começaram a partida contra o Fluminense. Você já entendeu, né? Qual a semelhança entre os times de Mano Menezes e Abel Ferreira? Na Arena do Palmeiras, só 1x0 foi uma farsa. O Palmeiras teve 35 finalizações e Marchesín fez 14 defesas. No palco que mais recebe shows na América do Sul, foi luta de Popó contra Bambam.