E se a SAF fosse da torcida?

A situação é grave e não tem volta. Ou a dupla Gre-Nal começa a pensar no seu melhor modelo de SAF, ou festejar um grande título será muito difícil. E antes que o torcedor mais tradicional abandone a leitura, peço que espere mais algumas frases. Porque pensar o melhor modelo não significa vender tudo para algum bilionário árabe ou um mafioso russo. A lei permite que as empresas sejam diferentes e as SAFs que já existem mostram esta variedade. A SAF do Bahia é diferente da SAF do Botafogo que é diferente do Red Bull Bragantino que é diferente da SAF do Cruzeiro. O Rio Grande tem mentes brilhantes nos dois gigantes e tenho certeza que é possível a escolha do modelo ideal azul e vermelho. A urgência está aí e o quadro só vai piorar. É preciso achar um "dinheiro novo".