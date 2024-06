Renato ou Coudet? Quem ganhou o mano a mano de GZH

Quem inventou a brincadeira do "Mano a Mano" é um gênio. Porque é aquele tipo de conteúdo que sempre mexe com as convicções e, muitas vezes, com os ânimos. Ainda mais quando o jogo é o próximo Gre-Nal, o 442 da história. Alguém que assiste a um "Mano a Mano" e não sente vontade de entrar na conversa ou xingar um voto ou outro tem a frieza do Courtois numa final de Champions League.