Renato é uma lenda gremista. Tão lenda que virou estátua. Renato, quando pressionado nas coletivas, repete que é pago para tomar decisões. A notícia de mais uma lesão muscular do centroavante Diego Costa é dilacerante. Porque ele voltou melhor depois da parada do futebol no Rio Grande por um mês, por conta das enchentes. Ele "Suarizou". Agora faz gol decisivo e dá assistências.