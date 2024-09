O perau e o vale

Se você mora em Porto Alegre e já ouviu falar do Perau do Facão, provavelmente nunca esteve lá. Mas esse cânion que abriga a cachoeira escolhida como a mais bonita do Estado, em votação popular do G1 em janeiro passado, não é apenas uma das relíquias naturais ainda por serem descobertas no Rio Grande do Sul. Ela é, sobretudo, uma amostra do potencial turístico do Vale do Taquari, uma região ferida sucessivas vezes nos últimos 12 meses, que pode ser decisivo na recuperação da porção gaúcha mais atingida pelas enchentes.