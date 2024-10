A primeira frase de Renato na entrevista pós Gre-Nal já indicou um erro de avaliação. Disse ter gostado da atuação do time no clássico. Talvez seja o chamado discurso externo. Talvez não. O Grêmio não foi bem, como não vem bem no campeonato todo. Perdeu metade dos jogos que disputou, dois deles para o Inter, que também sofreu com os efeitos da enchente.