Está muito claro que o time do Grêmio, sobretudo o ataque, apresenta qualidade que não condiz com a colocação no Brasileirão. Do meio para frente o time tem Villasanti, Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Braithwaite. Há qualidade individual e coletiva no quarteto de frente. Mas então por que o time não embala no campeonato?