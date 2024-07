É inevitável. Julho apresentará uma encruzilhada no caminho do Inter, que terá oito jogos por três competições diferentes. A enchente de maio e os resultados ruins na Sul-Americana acumularam tudo para este mês. E será preciso apostar mais em uma delas. Os duelos contra o Juventude sugerem força máxima, pela dificuldade do confronto e pela necessidade de avançar de fase.