O Grêmio foi rebaixado em 2021, jogou a Série B em 2022 e teve prejuízos incalculáveis. Sofreu muito nestes dois anos. Depois, quando retornou à Série A, fez a maior contratação da sua história. Trouxe Suárez e graças a ele fez uma campanha surpreendente no Brasileirão do ano passado. O vice-campeonato recolocou o Grêmio na Libertadores da América, competição na qual, segundo o próprio presidente Alberto Guerra, o clube é obcecado. Não faz sentido estrear com reservas na Libertadores, que torcedores e clube tanto se identificam e depois de tanto esforço pela vaga.