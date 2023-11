O aviso já havia sido dado há cinco anos. Por conta dos altos investimentos, Flamengo e Palmeiras dispararam em relação aos adversários. Conquistaram Campeonatos Brasileiros e Libertadores com times muito melhores. Neste ano, os dois foram cambaleantes. O Flamengo se atrapalhou nas escolhas dos técnicos, e o Palmeiras quando perdeu titulares importantes. Mas lá estão eles, mesmo irregulares, na ponta do Brasileirão e de novo brigando pelo título. É o ápice da "espanholização", termo usado na comparação com Barcelona e Real Madrid, que ganham tudo na Espanha.