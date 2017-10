A banda Dingo Bells é uma das atrações de "Sons para Gisela", que será realizado no domingo, no Opinião

Gisela é uma menina de 15 anos que sofre de uma doença degenerativa rara conhecida como Síndrome de Sanfilippo. Dingo Bells, Vera Loca, Império da Lã, Carlinhos Presidente, Jéf e DJ Porã são artistas gaúchos de diversos estilos, todos respeitados pela cena musical local e com público cativo.

Pois neste domingo, no palco do Opinião, a realidade de Gisela e o som desse tanto de gente boa vão se reunir em uma situação especial: a segunda edição do Sons Para Gisela, evento que destina sua renda para o tratamento da guria: