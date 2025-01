A manifestação de Marchesín que não surpreende

Marchesín se manifestou através de uma nota oficial sobre a possibilidade de sair do Grêmio. Ele deixou claro, que não está forçando uma saída para o Boca Juniors. A postura séria do goleiro não me surpreende. Desde o primeiro momento que veio para Porto Alegre, ele demonstrou ser um profissional ético e de qualidade.



Nos piores momentos do time na temporada passada, ele era uma voz lúcida para explicar as dificuldades ao torcedor. Nunca se escondeu. Claro, que uma negociação com o clube argentino até pode ocorrer como a própria mensagem divulgada indicou nas entrelinhas. Coisa do futebol.