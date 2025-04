Os motivos para Roger definir o centroavante do Inter contra o Bahia

Valencia larga na frente na estreia do Inter na competição continental. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A informação trazida pelo repórter da Rádio Gaúcha Rodrigo Oliveira indica que Enner Valencia será o titular na estreia do Inter contra o Bahia na Libertadores na noite desta quinta-feira (3). Considero correta a opção do técnico Roger Machado.

Primeiro, pelo estilo do confronto. O Colorado deve ter o espaço dado pelos baianos e vai precisar da velocidade do contra-ataque. O equatoriano entrega mais nesse quesito. Além disso, o segundo aspecto que não pode ser esquecido, é que um comparativo de desempenho entre Borré e Valencia em 2025 aponta um rendimento melhor do camisa 13.

Momento de arriscar

O jogo terá ainda para o Colorado um contexto bem diferente daquele vivido no duelo contra o Flamengo, no Maracanã, quando Roger adotou uma linha de cinco jogadores com o recuo de Fernando. Agora é o momento de arriscar mais. Trazer três pontos de Salvador seria um baita negócio para o Inter na batalha do Grupo F.