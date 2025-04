O Grêmio venceu, mas não convenceu no Paraguai

Braithwaite marcou o gol que deu a vitória para o Grêmio. Daniel Duarte / AFP

João Pedro, Dodi, Cristaldo e Pavon foram as quatro trocas no time do Grêmio colocadas por Gustavo Quinteros para iniciar a partida com o Sportivo Luqueño no Paraguai pela Sul-Americana na noite desta quarta-feira (2).

Arezo abriu o marcador, cobrando pênalti, aos 15 minutos da etapa inicial. Mais uma vez, o uruguaio meteu a bola na rede.

Só que o Tricolor sofreu um gol em jogada iniciada com uma cobrança de lateral, algo constrangedor no futebol. Jemerson ficou desatento no lance.

No começo da etapa final, para tentar acabar com pasmaceira da equipe, Quinteros colocou Edenilson, Cristian Olivera e Braithwaite. E o dinamarquês, de cabeça, recolocou o Grêmio na frente no placar.

Os paraguaios fizeram um segundo gol, anulado pela arbitragem. O que fica é que o time gremista pouco melhorou, se colocarmos na conta todas as fragilidades do adversário.

A saída de bola de trás não melhora. As individualidades acabaram salvando. O mais importante era vencer. E o Grêmio conseguiu. Pouco melhorou no desempenho.