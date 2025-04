O ponto que o Inter pode comemorar ainda mais no futuro

Enner Valencia foi o autor do gol do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova acabou sendo um bom resultado para o Inter na estreia da Libertadores da América. Somar um ponto na casa do adversário em um grupo equilibrado, tendo o jogo de volta contra os baianos na última rodada dentro Beira-Rio, é um fator extremamente positivo. Ainda mais tendo saindo atrás no marcador.

Fazendo pressão, o Bahia fez 1 a 0 com Jean Lucas aos 27 minutos do segundo tempo. A opção por iniciar com Borré no ataque não foi a melhor escolha de Roger. O colombiano ficou alheio ao jogo. A maior chance colorada veio com Vitinho, ainda na primeira etapa.

Quis o destino que o empate viesse nos pés de Enner Valencia, que entrou na etapa final. O camisa 13 vive um melhor momento e merece seguir no time titular. No geral, não foi uma das melhores jornadas do Inter na temporada. Olhando para o futuro, valeu demais pelo pontinho somado em Salvador.