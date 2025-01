A difícil escolha de Gustavo Quinteros no Grêmio

A estreia do Grêmio contra o Brasil no Gauchão nesta quarta-feira (22) no Bento Freitas em Pelotas vai apresentar a primeira escalação de Gustavo Quinteros. Entre todas as dúvidas que o treinador possa ter, por ainda estar no começo do trabalho, há uma que ganha protagonismo.



Lesionado, Marchesín está fora de combate. Ainda há toda a questão que envolve o interesse do Boca Juniors, que tiraria o argentino em definitivo. Se o clube argentino chegar no número esperado pelo Grêmio, pode sair o negócio.