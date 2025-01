Grando não joga uma partida desde 2 de março de 2023. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A principal novidade na primeira escalação do Grêmio de 2025 pode estar no gol. Gabriel Grando, antigo titular entre 2021 e 2023, pode voltar a atuar pelo Tricolor depois de quase um ano.

A oportunidade depende do desfecho do caso Marchesín. O argentino negocia com o Boca Juniors e também se recupera de desconforto muscular. Desta forma, com a perspectiva de aproveitamento, o estafe de Grando descarta uma saída neste momento para outro clube.

O Boca ainda não confirmou uma segunda oferta, com valores maiores, por Marchesín. A primeira proposta, de 800 mil dólares, foi rejeitada pelo Grêmio. Especula-se que a liberação ocorreria por aproximadamente U$S 2 milhões.

Em paralelo, segundo nota do Tricolor, Marchesín sentiu desconforto muscular no começo da última semana. O caso o afastou dos trabalhos de campo por cinco dias. O retorno é esperado para as sessões deste domingo (19). Porém, a presença, na estreia do Gauchão, em Pelotas, contra o Brasil, é incerta.

Nos dois jogos-treino realizados nos últimos dias, Grando foi testado. Pesa para o goleiro outra ausência: Adriel. O ex-Bahia não treinou por alguns dias em virtude de contratura muscular.

Grando não joga uma partida desde 2 de março de 2023. Na ocasião, ele foi titular na vitória por 4 a 1 em cima do Guarany de Bagé, na Arena. Desde então, amargou a reserva no Grêmio e no Cruzeiro, no segundo semestre, quando foi trocado por Rafael Cabral. Em Minas Gerais, ele não teve oportunidades e, no máximo, ficou no banco em algumas partidas.

O retorno ao Grêmio não estava assegurado. Pelas mudanças, como saídas de Brenno e Caíque, além da indefinição de Marchesín, contudo, agora Grando deve seguir na Arena no mínimo até a metade do ano. Ele tem passaporte italiano e poderá receber ofertas do Exterior na janela considerada mais forte.

Grando tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026. Profissional desde 2021, o goleiro já acumula 87 jogos pela equipe e tem participações nos últimos três títulos estaduais.