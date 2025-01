A nova informação que vem da Argentina sobre a estratégia do Boca Juniors para ter Marchesín

Marchesín já tem um acordo salarial com o clube argentino, segundo jornalista. LUCAS UEBEL / Grêmio / Divulgação

O Boca Juniors pretende apresentar até terça-feira (21) uma nova proposta ao Grêmio, com um valor maior, para tentar fechar a contratação do goleiro Marchesín. O entendimento é que esta negociação já demorou muito tempo, por isso o objetivo do clube argentino é finalizar a questão logo.

No final de semana tive a oportunidade de conversar na Rádio Gaúcha com o jornalista Tato Aguilera, especialista na cobertura do Boca Juniors para a TyC Sports, que acrescentou que Marchesín já tem um acordo salarial com o clube argentino. O acerto é de um contrato de dois anos.

Mas o que tenho de informação no Grêmio é de que as exigências financeiras pretendidas pelo clube gaúcho estão longe de serem atendidas. Por isso, se o Boca realmente quiser terminar a novela, terá de aumentar a proposta no início desta semana.