O empate do Grêmio com cara de final da temporada

Mais uma vez o time ficou devendo em jogo fora de casa. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

O Grêmio manteve em Salvador o padrão de atuações no Brasileirão. Um futebol suficiente apenas para escapar do rebaixamento. Uma equipe que apresentou um ritmo lento no Barradão. Nas últimos dez partidas, o Tricolor sofreu gols. Incômoda rotina na temporada. A última vez que a defesa não foi vazada aconteceu contra o Botafogo no Nilton Santos em partida realizada no final de setembro.



No empate com o Vitória, ainda não está garantida a vaga na Sul-Americana. Se tivesse derrotado o adversário na noite desta quarta-feira (4), pelos resultados paralelos, o Tricolor estaria dentro da competição continental. Não há mais chances de estar na pré-Libertadores.

Na etapa inicial, o time de Renato Portaluppi abriu o marcador com um chute de João Pedro, após passe de calcanhar de Pavon. O empate baiano veio na etapa final com Alerrandro. No segundo tempo, desempenho gremista caiu demais. O domínio foi todo do Vitória. Um empate morno com cara de final de temporada. É hora de começar a projetar 2025 com muitas mudanças.