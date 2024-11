A questão que pode atrapalhar a vida do Grêmio no Brasileirão

A CBF divulgou as datas das próximas rodadas do Brasileirão. Depois de encarar o Palmeiras em São Paulo, o Grêmio teve definido o confronto contra o Juventude para 20 de novembro, um dia depois da data Fifa. Por isso, o Tricolor deve organizar uma logística especial para poder contar com titulares importantes.



Os estrangeiros Villasanti, Soteldo e Aravena estarão em campo nas Eliminatórias Sul-Americanas atuando por Paraguai, Venezuela e Chile, que até se enfrentam na rodada. Por isso, o Grêmio pode tentar um voo fretado para trazer de volta a Porto Alegre a dupla Soteldo e Aravena.