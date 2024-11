A disputa por titularidade que está em aberto no Inter

No duelo com o Fluminense, Wanderson será a escolha de Roger Machado para substituir Wesley, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma. Se o treinador fosse optar por Enner Valencia, teria que mexer muito na estrutura do time. A disputa por um lugar na equipe entre Bruno Tabata e Gabriel Carvalho continua acirrada.



Na partida com o Tigre, o guri da base entrou mais ativo no segundo tempo. Porém, não acredito que Roger vá retirar Tabata na partida com o Fluminense. Mas certamente, o treinador colorado está avaliando aquilo que o campo está mostrando.