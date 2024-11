O treino do Inter nesta quarta-feira (6) abriu a preparação para encarar o Fluminense, na sexta-feira (8), no Beira-Rio. Uma das novidades no CT Parque Gigante envolve o avanço na recuperação de Fernando. Apesar da boa notícia, o camisa 5 deve seguir como desfalque por lesão muscular na panturrilha direita.