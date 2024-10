Inter nunca esteve tão perto do G-4

Conquistar a vaga direta na Libertadores passa por uma vitória sobre o Flamengo, no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (30). Um baita jogo decisivo! O Colorado não terá barbada, mesmo com os cariocas preservando os principais titulares. O elenco rubro-negro tem muita qualidade.



Claro que na sequência é preciso manter o foco contra Criciúma e Fluminense, times que tentam se livrar da parte baixa da tabela do Brasileirão.