Duas escolhas para Roger Machado no Inter

Para escalar o Inter contra o Fortaleza, Roger Machado terá que escolher um substituto para o lugar de Sergio Rochet, que está nas Eliminatórias defendendo a seleção do Uruguai. Nesta semana, o experiente Fabrício voltou a treinar com os demais goleiros do elenco, recuperado de uma lesão na tíbia.



O ponto que conta contra é a defasagem no ritmo de jogo. Por isso, a decisão mais lógica é a escalação de Anthoni. O guri da base vem dando conta do recado. Foi decisivo no duelo com o Cruzeiro no Mineirão ao pegar o pênalti que evitou a derrota colorada.