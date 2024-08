A contratação que rendeu menos do que o esperado no Grêmio

Quando desembarcou em Porto Alegre em 2023 para atuar no Grêmio, Felipe Carballo chegou como o melhor jogador do campeonato uruguaio da temporada anterior, atuando pelo Nacional e tendo Luis Suárez como companheiro. Custou caro. Cerca de US$ 3 milhões. Por mais que tenha qualidade, atormentado por dores no púbis, o volante nunca conseguiu ser titular absoluto.



Neste ano, começou a jogar com a camisa 8 do Tricolor apenas a partir do final de maio. Não se tornou um titular indispensável para Renato Portaluppi. Tanto que será emprestado para o New York Red Bulls por US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões) e prevê compra no final no contrato.