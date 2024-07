Quem deve ser o substituto de Eduardo Coudet no Inter?

Eduardo Coudet é passado no Inter. O treinador não pode reclamar da demissão. Os resultados e o rendimento não melhoraram desde a eliminação na semifinal do Gauchão. Em vários momentos, o Colorado penou contra adversários de menor poderio no Brasileirão e na Sul-Americana.



Agora fica a questão: quem deve ser o substituto? Não há um nome unânime entre os torcedores. Muitos treinadores estão empregados. São os casos de Roger Machado, Rogério Ceni, Paulo Pezzolano e André Jardine.