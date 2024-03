Bruno Uvini é a nova baixa do Grêmio. Dois meses fora de combate. Com isso, o zagueiro é desfalque na reta final do Gauchão por conta desta lesão muscular de grau dois. Ainda não deve estar na largada do Brasileirão e da Libertadores. Ele se junta a Reinaldo, Marchesín, Carballo, Cuiabano, Mila, Jhonata Robert e Soteldo no departamento médico.